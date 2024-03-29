Кристофер Нолан станет рыцарем

Кристофер Нолан, режиссёр оскароносного фильма "Оппенгеймер", получит титул рыцаря, сообщает портал "Deadline".
После возведения в этот статус в Великобритании, режиссёр станет "сэром Кристофером Ноланом". При этом кинопродюсер Эмма Томас, его жена, удостоится титула "дамы-командора".
Также Тед Сарандос, один из руководителей компании Netflix, тоже станет рыцарем. Он поблагодарил страну за оказанную честь. При этом Тед Сарандос отметил большой вклад Великобритании в популяризацию творческих направлений.
Почётные титулы дарует король Карл III.
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