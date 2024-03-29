Кристофер Нолан станет рыцарем

Кристофер Нолан удостоится титула рыцаря

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Кристофер Нолан, режиссёр оскароносного фильма "Оппенгеймер", получит титул рыцаря, сообщает портал "Deadline".

Фото: geograph.org.uk by Peter Trimming is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

После возведения в этот статус в Великобритании, режиссёр станет "сэром Кристофером Ноланом". При этом кинопродюсер Эмма Томас, его жена, удостоится титула "дамы-командора".

Также Тед Сарандос, один из руководителей компании Netflix, тоже станет рыцарем. Он поблагодарил страну за оказанную честь. При этом Тед Сарандос отметил большой вклад Великобритании в популяризацию творческих направлений.

Почётные титулы дарует король Карл III.

Накануне Pravda.Ru писала, как на самом деле рыцари Западной Европы украшали свои шлемы в прошлом.