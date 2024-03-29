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Владимир Стеклов рассказал, почему на него обиделся Павел Лунгин

Владимир Стеклов признался, что Павел Лунгин обиделся на него за отказ от съёмок

1:13
Кино

Актёр Владимир Стеклов признался, по какой причине на него обиделся режиссёр Павел Лунгин. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

Владимир Стеклов признался, что Павел Лунгин обиделся на него за отказ от съёмок
Фото: unsplash.com by Ümit Bulut umit is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он сообщил, что в конце 80-х годов прошлого века, режиссёр Эльдар Рязанов пригласил его сыграть в фильме. Однако одновременно с этим актёру поступило ещё одно предложение от Павла Лунгина. Он просил его сыграть в "Такси-блюз".

Изначально Владимир Стеклов был не против исполнить роли в обеих картинах, но графики полностью совпали. 

"Я пришёл к Рязанову и спросил: "Нельзя ли мне совместить работу в двух фильмах?" Он на меня серьезно посмотрел и интеллигентно произнёс: "Ты охренел?!", — вспомнил актёр.

Однако вышло так, что Эльдар Рязанов не создал свой фильм. Получилось, что Владимир Стеклов не принял участия ни в одной из картин.

"Павел Лунгин из-за этого на меня сильно обиделся. И в фильме "Луна-парк", куда он меня тоже звал, снял других актёров. Но потом обида прошла, и я снялся у него в лентах "Жизни в красном цвете" и в "Олигархе", — сказал он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Владимир Стеклов стал лауреатом премии "Фигаро" имени Андрея Миронова.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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