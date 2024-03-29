Один день из жизни актёра Марка Уолберга

Марк Уолберг принимал участие во многих фильмах. Среди них есть "Анчартед: На картах не значится", "Трансформеры: Эпоха истребления" и другие известные картины.
Ранее актёр делился распорядком своего дня, который у многих вызвал удивление.
Обычно Марк Уолберг встаёт в 2:30 утра, чтобы успеть помолиться и позавтракать перед тренировкой. Актёр всегда очень трепетно следил за своей фигурой и набирал килограммы только ради участия в картинах.
Занятие у Марка Уолберга длится примерно 2 часа — до 5:15 утра. Он поднимает тяжёлые веса, время от времени разбавляя тренировку различными функциональными движениями.
Затем актёр отправляется в душ, играет в гольф, проходит сеанс криотерапии, обедает, проводит время с семьей, имеет рабочие встречи и забирает детей из школы. Все эти действия он успевает выполнить до 3 часов дня.
После у Марка Уолберга начинается вторая тренировка. В ходе неё он уделяет большое внимание кардио, а также работе на пресс и занятиям с собственным весом. Она длится 3 часа — до 5 вечера.
В конце своего дня актёр ужинает, проводит время с близкими и примерно в 19:30 засыпает.
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