Один день из жизни актёра Марка Уолберга

Это удивляет: как проводит свой день актёр Марк Уолберг

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Марк Уолберг принимал участие во многих фильмах. Среди них есть "Анчартед: На картах не значится", "Трансформеры: Эпоха истребления" и другие известные картины.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl alexanderredl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ранее актёр делился распорядком своего дня, который у многих вызвал удивление.

Обычно Марк Уолберг встаёт в 2:30 утра, чтобы успеть помолиться и позавтракать перед тренировкой. Актёр всегда очень трепетно следил за своей фигурой и набирал килограммы только ради участия в картинах.

Занятие у Марка Уолберга длится примерно 2 часа — до 5:15 утра. Он поднимает тяжёлые веса, время от времени разбавляя тренировку различными функциональными движениями.

Затем актёр отправляется в душ, играет в гольф, проходит сеанс криотерапии, обедает, проводит время с семьей, имеет рабочие встречи и забирает детей из школы. Все эти действия он успевает выполнить до 3 часов дня.

После у Марка Уолберга начинается вторая тренировка. В ходе неё он уделяет большое внимание кардио, а также работе на пресс и занятиям с собственным весом. Она длится 3 часа — до 5 вечера.

В конце своего дня актёр ужинает, проводит время с близкими и примерно в 19:30 засыпает.