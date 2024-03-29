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Эван Макгрегор заявил, что надеется вернуться во вселенную Звездных войн

Эван Макгрегор заявил, что еще вернется в качестве легендарного Мастера-джедая в "Звездных войнах"

1:09
Кино

Эван Макгрегор в интервью для LADbible рассказал, что у него не было звонков от Lucasfilm или Disney относительно второго сезона "Оби-Вана Кеноби". Несмотря на это, он продолжает надеяться на продолжение франшизы, а пока активно рассказывает о своей работе в сериале "Джентльмен в Москве".

Актер подчеркнул, что, хотя франшиза была снята как ограниченная серия, это не мешает ей обрести новый успех после финала первого сезона. Он выразил уверенность в том, что "Оби-Ван Кеноби" — это отличный проект, и у него появилась новая надежда вернуться в качестве легендарного Мастера-джедая в будущем.

"Я люблю это делать. Я надеюсь, у нас будет шанс сделать еще один, и я уверен, что мы сделаем. Я почти уверен, что у меня есть еще несколько лет, прежде чем я стану того же возраста, что Алек Гиннес у меня появилась новая надежда. Так что есть время рассказать больше историй ”.

Сюжет разворачиваются во времена "Звездных войн", когда Оби-Ван Кеноби отправляется на миссию по спасению принцессы Леи из Галактической империи, что обостряет конфликт с его бывшим учеником Дартом Вейдером.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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