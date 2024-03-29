Леонардо Ди Каприо занимается пчеловодством, а Пенелопа Крус коллекционирует вешалки: 5 необычных увлечений знаменитых актёров

5 знаменитых актёров, у которых есть необычные увлечения

2:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Джонни Депп

Когда у Джонни Деппа родилась дочь, актёр начал покупать ей кукол барби и устраивал спектакли с их участием, но когда девочка подросла, отцу стало настолько жалко с ними прощаться, что он не только сохранил всю коллекцию, но и стал её пополнять, покупая миниатюрных звёзд шоу-бизнеса, например, Бейонсе, Элвиса Пресли, Пэрис Хилтон, Мэрилин Монро, Одри Хепбёрн и многих других.

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Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо собирает винтажных кукол и иногда продаёт их на аукционе, а также покупает миниатюрных персонажей "Звёздных войн", но самое необычное хобби актёра — пчеловодство. Ещё необычнее то, как Леонардо к нему пришёл. Оказывается, перед вручением премии "Оскар" Ди Каприо испытывал огромный стресс и нуждался в чём-нибудь, что его успокоит. Так звезда "Титаника" и подружился с пчёлами.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли коллекционирует кинжалы. Любовь к этому изысканному оружию возникла у будущей актрисы, когда она была ещё девочкой и пришла с мамой в специальный магазин. Много лет спустя, когда Анджелина сама стала мамой, она внушила эту страсть своему сыну Мэддоксу, которого с детства стала приучать защищать свою семью. Кроме того, актриса изучает философию самураев.

Райан Гослинг

Райан Гослинг обожает вязать. Он открыл для себя это занятие, когда снимался в романтической комедии "Ларс и настоящая девушка". Актёр чувствует умиротворение во время вязания и радуется возможности своими руками создать себе какой-нибудь новый предмет гардероба, например, шапку или шарф. В одном из интервью на вопрос, как он представляет свой идеальный день, Гослинг ответил, что с удовольствием сидел бы на диване и вязал бы с утра до вечера.

Пенелопа Крус

Пенелопе Крус очень нравятся вешалки — до такой степени, что в её коллекции их уже около 500, и все они отличаются формами и размерами. Впрочем, такое увлечение вряд ли можно назвать необычным, если учесть, что у актрисы огромный гардероб, состоящий из самых красивых брендовых вещей.