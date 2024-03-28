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Керем Бюрсин, звезда сериала "Постучись в мою дверь", сыграет главную роль в турецком "Холопе"

Керем Бюрсин из "Постучись в мою дверь" исполнит главную роль в турецкой версии "Холопа"

0:46
Кино

Керем Бюрсин, звезда сериала "Постучись в мою дверь", должен исполнить главную роль в предстоящей картине "Холоп в Турции", пишет Telegram-канал "Кинопоиск | Новости".

Керем Бюрсин из "Постучись в мою дверь" исполнит главную роль в турецкой версии "Холопа"
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что съёмки будущего фильма стартуют этим летом. Сюжет будет похож на российский проект Клима Шипенко: избалованный наследник Мете попадёт в XVI век, в один из османских городов. Всё ради одной цели — перевоспитания.

Напомним, что российская комедия "Холоп" вышла в 2019 году, а её продолжение — в 2024-м. Картины пользовались успехом у аудитории, поэтому создатели решили снять третью часть. Она должна выйти на экраны 23 января 2025 года.

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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