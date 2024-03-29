Каким должно быть животное, чтобы его взяли в фильм, и как проходят съёмки с пушистыми актёрами

Как снимают животных в кино

1:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Сегодня в кино животных нередко рисуют с помощью компьютерной графики, но в прежние годы, когда технологии были не так развиты, в фильмах снимались только настоящие звери. Фильмы с пушистыми актёрами получаются яркими, эмоциональными и трогательными, однако снимать животное на камеру — задача не из лёгких.

Фото: flickr.com by svklimkin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чаще всего в кино снимают цирковых зверей, но бывает и такое, что на роль берут просто дрессированную кошку, собаку или другое животное. Для этого проводят специальные кастинги и заранее объявляют, какой должен быть характер у питомца и каким командам он должен быть обучен.

На одну роль берут сразу несколько похожих животных, чтобы они могли заменять друг друга при необходимости, и для придания ещё большего сходства их гримируют и подкрашивают шерсть в определённых местах. Когда снимали сериал "Граница: Таёжный роман", собаку породы хаски по кличке Метель загримировали под волчицу, нанеся ей на морду смесь кофе с сажей, а на туловище — смесь грязи и кетчупа.

Порой животное настолько способное, сильное и выносливое, что ему не требуется дублёр, как было в случае кота, сыгравшего Бегемота в новой экранизации "Мастера и Маргариты".

Иногда дублёры нужны для озвучивания. В "Сибирском цирюльнике" снимался талантливый воробей Мастрояни, а озвучивал его другой пернатый — Карузо, потому что он громче чирикал.

Без лошадей не обходится ни один исторический фильм. Лошадь должна уметь упасть, как будто её подстрелили, и важна прежде всего не эстетика, а правильность выполнения действия. Только долгие и упорные тренировки позволяют достичь нужного результата. Ну и, конечно, лучший стимул для абсолютно любого животного, который заставляет их работать лучше, — это лакомство.