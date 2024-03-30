Эти фильмы сняты по мотивам известных видеоигр

Pravda.Ru собрала 3 фильма, которые были сняты по мотивам видеоигр.
В основу картины положены игры "Uncharted".
Брат главного героя Нейтана Дрейка перестал выходить на связь 15 лет назад. Однажды Виктор Салливан предлагает ему отправиться искать сокровища Магеллана. Нейтан соглашается, тем более, что его новый знакомый знает брата.
Фильм создан по мотиву серии видеоигр "Silent Hill".
Шэрон страдает от странной болезни. Врачи не знают, как можно помочь девочке. Поэтому её мать Роуз принимает решение отправиться в город Сайлент Хилл: дочь часто говорит про него во время сна. Она надеется, что там сможет найти ответы на свои вопросы.
В основе проекта — серия видеоигр "Resident Evil".
Однажды в одной из лабораторий происходит вспышка опасного зомби-вируса. Военным предстоит предотвратить эпидемию. К ним на помощь приходит Элис и работник полиции по имени Мэтт. У них есть всего лишь 3 часа, чтобы остановить катастрофу.
Кстати, по известной игре "The Sims" в будущем также хотят создать полнометражный фильм.
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