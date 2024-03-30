Эти фильмы сняты по мотивам известных видеоигр

3 фильма, в основе которых лежит видеоигра

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru собрала 3 фильма, которые были сняты по мотивам видеоигр.

Фото: pexels.com by JESHOOTS.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Анчартед: На картах не значится", 2022 год

В основу картины положены игры "Uncharted".

Брат главного героя Нейтана Дрейка перестал выходить на связь 15 лет назад. Однажды Виктор Салливан предлагает ему отправиться искать сокровища Магеллана. Нейтан соглашается, тем более, что его новый знакомый знает брата.

"Сайлент Хилл", 2006 год

Фильм создан по мотиву серии видеоигр "Silent Hill".

Шэрон страдает от странной болезни. Врачи не знают, как можно помочь девочке. Поэтому её мать Роуз принимает решение отправиться в город Сайлент Хилл: дочь часто говорит про него во время сна. Она надеется, что там сможет найти ответы на свои вопросы.

"Обитель зла", 2002 год

В основе проекта — серия видеоигр "Resident Evil".

Однажды в одной из лабораторий происходит вспышка опасного зомби-вируса. Военным предстоит предотвратить эпидемию. К ним на помощь приходит Элис и работник полиции по имени Мэтт. У них есть всего лишь 3 часа, чтобы остановить катастрофу.

Кстати, по известной игре "The Sims" в будущем также хотят создать полнометражный фильм.