Режиссёр Эмир Кустурица рассказал, какие сцены ему снимать стыдно

Режиссёр Эмир Кустурица вспомнил съёмки эротических сцен с Моникой Беллуччи

0:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Эмир Кустурица сообщил, что ему стыдно снимать эротические сцены в кино слишком открыто. Его слова привело издание "Известия".

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Деятель кино рассказал, что на съёмках фильма "По млечному пути" он специально прикрывал актрису Монику Беллуччи, которая исполнила главную женскую роль.

"У меня всегда в кино есть эротические сцены. Но мне было стыдно снимать так, чтобы зритель всё видел. Поэтому я Монику Беллуччи... немного прикрывал!", — признался режиссёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что Эмир Кустурица планирует снять картину по двум произведениям Фёдора Достоевского.