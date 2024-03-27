Режиссёр Эмир Кустурица рассказал, какие сцены ему снимать стыдно

Режиссёр Эмир Кустурица сообщил, что ему стыдно снимать эротические сцены в кино слишком открыто. Его слова привело издание "Известия".
Деятель кино рассказал, что на съёмках фильма "По млечному пути" он специально прикрывал актрису Монику Беллуччи, которая исполнила главную женскую роль.
"У меня всегда в кино есть эротические сцены. Но мне было стыдно снимать так, чтобы зритель всё видел. Поэтому я Монику Беллуччи... немного прикрывал!", — признался режиссёр.
Ранее Pravda.Ru писала, что Эмир Кустурица планирует снять картину по двум произведениям Фёдора Достоевского.
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