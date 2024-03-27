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Трудное детство: советские звёзды, которые выросли в детском доме

Известные советские актёры, которые выросли в детском доме

1:45
Кино

Pravda.Ru собрала истории троих советских актёров, которые несмотря на трудное детство, смогли построить замечательную карьеру.

Известные советские актёры, которые выросли в детском доме
Фото: trabajo de photopaint by Danielvaz99 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Станислав Садальский

В возрасте 12 лет Станислав Садальский оказался в детском доме: его мать умерла, а отец от него отказался. 

Во время пребывания в заведении у мальчика появилась мечта — он захотел стать актёром. Для этого Станислав Садальский начал заниматься в театральной студии. 

К сожалению, когда он вырос, его не приняли в Щукинское училище, однако затем юноша смог поступить в ГИТИС. 

Актёр добился успеха. Его можно увидеть в таких известных фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "О бедном гусаре замолвите слово" и в других.

Нина Русланова

Всё своё детство будущая народная артистка России провела не в окружении любящих родителей, а в детском доме. При этом за жизнь она сменила 5 учреждений для сирот. 

Когда Нина Русланова окончила школу, то выучилась на штукатура. Однако судьба привела её в Щукинское училище. 

Актриса смогла построить блестящую карьеру. Она снималась во многих фильмах, в том числе в "Афоня" и "Собачье сердце".

Николай Губенко

Отец Николая Губенко погиб во времена Второй мировой войны, как и мать. Поэтому будущий актёр стал жить с родственниками, но они не смогли его содержать. Так мальчик оказался в детском доме.

В возрасте 23 лет он окончил ВГИК и начал работать в Театре на Таганке, где в конце 80-х годов являлся главным режиссёром. 

При этом народный артист РСФСР играл и в кино. Его можно увидеть в проектах "Они сражались за Родину", "Пароль не нужен" и других.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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