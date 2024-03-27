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В сети опубликовали видео, на котором актёр Никита Кологривый выходит из спецприёмника

В сети появилось видео, на котором Никита Кологривый покидает спецприёмник

0:40
Кино

РИА Новости опубликовали видеоролик. На нём Никита Кологривый выходит из спецприёмника, в котором он провёл 7 суток.

В сети появилось видео, на котором Никита Кологривый покидает спецприёмник
Фото: commons.wikimedia.org by jvl!o (Julio Maldonado Mourelle) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Видео длится 12 секунд. В ходе него актёра встречает множество журналистов с камерами. Они кричат вслед звезде сериала "Слово пацана": "Пару вопросов, Никита". Однако он без комментариев садится в чёрную машину и уезжает. 

Напомним, что Никита Кологривый в ночь на 19 марта устроил дебош в ресторане Новосибирска и укусил работницу заведения. Суд приговорил актёра к 7 суткам ареста из-за этого инцидента. Сегодня он освободился.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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