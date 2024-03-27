В сети опубликовали видео, на котором актёр Никита Кологривый выходит из спецприёмника

РИА Новости опубликовали видеоролик. На нём Никита Кологривый выходит из спецприёмника, в котором он провёл 7 суток.
Видео длится 12 секунд. В ходе него актёра встречает множество журналистов с камерами. Они кричат вслед звезде сериала "Слово пацана": "Пару вопросов, Никита". Однако он без комментариев садится в чёрную машину и уезжает.
Напомним, что Никита Кологривый в ночь на 19 марта устроил дебош в ресторане Новосибирска и укусил работницу заведения. Суд приговорил актёра к 7 суткам ареста из-за этого инцидента. Сегодня он освободился.
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