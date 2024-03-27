Как на самом деле работники студии "Мельница" создают анимационные картины

Как студия "Мельница" создаёт мультфильмы

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Студия "Мельница" ни раз выпускала успешные анимационные проекты, которые становились лидерами российского проката. Например, мультфильмы "Три богатыря и Пуп Земли" и "Иван Царевич и серый волк 3".

Фото: commons.wikimedia.org by EOSPhoto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Совсем скоро "Мельница" отметит своё 25-летие. Это событие ознаменуют премьеры различных проектов, коллаборации, а также "гастрольный тур" по России.

В честь юбилея "Телеканал Санкт-Петербург" разобрался, как создают известные мультфильмы на студии.

На появление одной полнометражной анимационной картины требуется около года усердной работы, а трудится над ней примерно 100 человек.

Сначала режиссёр одобряет сценарий и делает предварительный макет проекта. Затем к работе подключаются другие сотрудники.

Отдельно отмечается, что в "Мельнице" принято рисовать не на графических планшетах, а на кальке — специальной бумаге.

Любовь Зайцева, супервайзер предстоящей картины "Лунтик. Возвращение домой", рассказала, как в отделе 3D-проектов создают мультфильмы.

"Когда мы работаем в 3D, у нас персонаж как кукла. Он весь воспроизведён в 3D, полностью. Аниматоры его крутят. А в 2D — это набор плоских картинок. И ракурсы, повороты головы — это всё отдельные картиночки", — сказала она.

На "Мельнице" есть и звуковой цех, которым студия больше всего гордится.

Он включает в себя два ателье: речевое и шумовое. Благодаря этому цеху работники студии могут создавать звуки самого разного диапазона. В этом им помогают различные реквизиты.