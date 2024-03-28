Пять фильмов с высоким рейтингом, которые научат бросать вызов любым трудностям

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Пять жизнеутверждающих фильмов о стремлении к мечте и преодолении трудностей

2:59
Кино

Иногда просмотр сильного жизнеутверждающего фильма может помочь зрителю отпустить все страхи и двигаться вперёд к мечте, пусть даже этот путь лежит через многочисленные сложности. Именно такие фильмы представлены в этой подборке.

Пять жизнеутверждающих фильмов о стремлении к мечте и преодолении трудностей
Фото: unsplash.com by Artem Sapegin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Побег из Шоушенка"

Энди убил жену и её любовника и за это приговорён к пожизненному сроку. В тюрьме герой сталкивается с ужасами, о которых он и помыслить не мог, но заключённый не опускает руки, стремится даже в таких условиях жить по-человечески и не скатиться до уровня примитивного выживания, а самое главное — надеется вырваться на свободу. Фильм снят по повести Стивена Кинга и занимает первое место в рейтинге "250 лучших фильмов всех времён" по версии сайта IMDb.

"Форест Гамп"

Форест Гамп — умственно отсталый мужчина, жизнь которого, как казалось поначалу, не могла преподнести ему никаких приятных сюрпризов, однако именно ему судьба подарила приём в Белом доме, знакомство с Элвисом Пресли и даже встречу с настоящей любовью. Фильм заработал 38 наград от различных кинопремий и считается одним из самых сильных, жизнеутверждающих и заставляющих верить в то, что чудеса возможны.

"Король говорит!"

Даже короли могут не всё. Например, герой фильма Георг VI с детства заикался, что было особенно ужасно для него в силу необходимости постоянно выступать на публике. Однако после занятий с австралийским логопедом, который стал для короля также и психологом, Георг обрёл способность к плавной речи и выступления перестали быть для него пыткой. Помимо сильного сюжета, фильм радует утончённой эстетикой и красивой музыкой.

"В погоне за счастьем"

Фильм о нищем человеке, который, устав от постоянных лишений и невозможности помогать семье, решает стать брокером. Никто не верил в его успех, жена покинула героя, он лишился дома, к тому же у него на руках остался ребёнок, но он всё равно продолжил свой путь и не опускал руки. Жизнь наградила его за такое упорство, и он в конце концов стал миллионером. Сам по себе фильм впечатляющий, но если учесть, что в его основу легла реальная история, впечатления становятся ещё сильнее.

"Жизнь Пи"

Экранизация романа Янна Мартела "Жизнь Пи". Главный герой, сын держателя зоопарка, работает в зверинце. Во время водной транспортировки животных из Индии в Японию шторм унёс жизни всех членов семьи, и только Пи остался жив. Он плывёт в шлюпке, и компанию ему составляют примкнувшие к нему выжившие животные. Молодой человек бороздит океан вместе с тигром, зеброй, обезьяной и гиеной. По ходу действия зритель наблюдает, как меняется персонаж, как обретает новые силы и уверенность и становится совсем другим человеком к концу путешествия. Участие животных в фильме не менее яркое. Четвероногие актёры прекрасно справились со своей задачей.

10 ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИХ ФИЛЬМОВ С МОЩНЫМ ПОСЫЛОМ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ДУХА!
Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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