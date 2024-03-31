Самый загадочный актёр России: 10 фактов, о которых Евгений Миронов предпочитает молчать в интервью

Названы 10 фактов, о которых актёр Евгений Миронов предпочитает не распространяться в интервью

Евгения Миронова знают и любят миллионы телезрителей. Но о его личной жизни известно мало. Портал "Киноледи" выяснил, о чём молчит гениальный артист.

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В детстве Миронов перенёс страшную болезнь — туберкулёз кости. Он мог остаться инвалидом и передвигаться исключительно с помощью костылей. Мама с папой на целый год отправили мальчика в санаторий в Евпатории. Врачам удалось восстановить здоровье ребёнка.

В 90-е годы юному Жене довелось узнать, что такое нищета. Матери актёра приходилось собирать и сдавать бутылки, чтобы как-то прокормить семью. Миронов считает её главной женщиной в своей жизни. Было время, когда именно она ходила разбираться с хулиганами.

В молодости Евгений играл на аккордеоне, но не любил его. Он хотел играть на фортепьяно, но мама считала, что аккордеон пригодится больше. Ведь с ним можно прийти на свадьбу или похороны и заработать немного денег. Было время такое.

Стеснительность мешала юному артисту выходить на сцену театра. Нервное напряжение спровоцировало язву желудка. В ходе лечения врачи занесли гепатит.

Было время, когда молодой человек хотел вернуться в родной Саратов, но помог Олег Табаков. Он доверил лучшему ученику роль в своей постановке.

Миронову дали прозвище "Король истерик", когда служил в Театре юного зрителя в Саратове. На одном спектакле он так вошёл в роль, что даже поранился. Зрители были в восторге. Но артист за кулисами упал в обморок.

Сокурсница по Саратовскому училищу Маша Горелик стала первой любовью актёра. Но девушка выбрала другого. Вышла за него замуж и уехала в Израиль.

Евгений научился целоваться на сцене во время работы над студенческим спектаклем. Он со своей партнёршей так долго тренировались, что бурный роман закрутился сам собой.

Миронов никогда не был женат. В его сердце закрепились только две женщины — мама и сестра.

У Евгения есть сын от суррогатной матери. Мальчика зовут Пётр, и он очень похож на своего звёздного отца.