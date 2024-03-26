Валентин из "Универа" Александр Мартынов признался, что принятие чужого ребенка было очень сложным

Звезда "Универа" Александр Мартынов признался, что с трудом нашел общий язык с ребенком жены

Звезда "Универа" Александр Мартынов в интервью шоу "Говорим с любовью" рассказал о том, как привыкал к роли отчима. Речь шла о первых шагах в общении с ребенком жены от предыдущих отношений.

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Актёр отметил, что у них с пасынком совершенно разные темперамент и ритм, и он изначально испытывал сложности в установлении доверительных отношений, воспринимая ребенка как копию бывшего партнера своей жены.

"Я видел в нем недостатки его отца. То есть я понимаю, почему моя супруга развелась с первым мужем. И я видел эти качества, которые в нем взращиваются, и думал: "Так, нельзя этого допустить!" Начинал как-то агрессировать, и он меня перевоспитывал. Он меня учил милосердию, терпению все эти годы. Он в этом смысле большой молодец, такой вот мне подарок судьбы. Его качества меня отшлифовывают и воспитывают", — откровенничал Александр.

Знания в области психологии, полученные в юности, теперь помогают 41-летнему актеру справляться с воспитанием детей. Мартынов признал, что у каждого отца есть свои проблемы, и опыт его родителей растивших детей в 90-е тоже не всегда был идеальным, поэтому он старается учиться на их ошибках и развиваться. Ведь у него еще два ребенка разного возраста. Многодетному отцу приходится самостоятельно разбираться, как реагировать на детские кризисы.