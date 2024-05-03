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Актёр из "9 роты" Сослан Фидаров назвал Максима Галкина* маленьким мальчиком Пугачёвой, а Дмитрия Назарова — усатым пиратом с попугаем

Актёр из "9 роты" Сослан Фидаров высмеял Максима Галкина* и Дмитрия Назарова

1:02
Кино

Актёр из "9 роты" Сослан Фидаров не упускает удобного случая, чтобы посмеяться над знаменитостями, уехавшими за границу из-за несогласия с СВО.

Актёр из "9 роты" Сослан Фидаров высмеял Максима Галкина* и Дмитрия Назарова
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На этот раз Фидаров высказался о Максиме Галкине*. Актёр отметил, что не знает юмориста лично и не воспринимает всерьёз его высказывания. При этом он назвал Галкина* маленьким мальчиком Аллы Пугачёвой.

"Я абсолютно уверен, что не только Галкин* бросается словами, а все они поголовно. Когда им будут задавать вопросы, ни один из них даже "мяу" не скажет", — сказал Фидаров в интервью для YouTube-канала "Откровенно с Татаркой".

Также он посмеялся над Дмитрием Назаровым, который тоже эмигрировал из-за своей политической позиции.

"Ещё этот усатый актёр с женой убежал — Назаров. Тоже как пират с попугаем сидит с женой, и она ему поддакивает. Ну смешно же", — заявил Фидаров в том же интервью.

* — признан иноагентом в РФ.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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