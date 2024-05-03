Актёр из "9 роты" Сослан Фидаров назвал Максима Галкина* маленьким мальчиком Пугачёвой, а Дмитрия Назарова — усатым пиратом с попугаем

Актёр из "9 роты" Сослан Фидаров не упускает удобного случая, чтобы посмеяться над знаменитостями, уехавшими за границу из-за несогласия с СВО.
На этот раз Фидаров высказался о Максиме Галкине*. Актёр отметил, что не знает юмориста лично и не воспринимает всерьёз его высказывания. При этом он назвал Галкина* маленьким мальчиком Аллы Пугачёвой.
"Я абсолютно уверен, что не только Галкин* бросается словами, а все они поголовно. Когда им будут задавать вопросы, ни один из них даже "мяу" не скажет", — сказал Фидаров в интервью для YouTube-канала "Откровенно с Татаркой".
Также он посмеялся над Дмитрием Назаровым, который тоже эмигрировал из-за своей политической позиции.
"Ещё этот усатый актёр с женой убежал — Назаров. Тоже как пират с попугаем сидит с женой, и она ему поддакивает. Ну смешно же", — заявил Фидаров в том же интервью.
* — признан иноагентом в РФ.
Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с подписчиками из-за комментария про Аллу Пугачёву.