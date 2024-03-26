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Сериал "Слово пацана" был рассчитан на три сезона, но съемки продолжения пока не ведутся

Сценарист Золотарев сообщил, что съемки второго сезона "Слова пацана" пока под вопросом

Кино

Стало известно, что будущее второго сезона "Слова пацана" под сомнением. На мастер-классе в рамках фестиваля "Дух огня" автор сценария сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарев признался, что у команды создателей нет четкого плана относительно продолжения этой киноистории.

Сценарист заявил, что это будет сложной задачей, учитывая высокое качество первого сезона. Золотарев отметил, что проект изначально предусматривал три сезона и несмотря на наличие идей для продолжения, они не торопятся действовать без уверенности в успехе. Это вопрос не только финансовый, но и творческий.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказывает о подростковых группировках в Казани во времена перестройки, и стал одним из самых обсуждаемых проектов года. Премьера состоялась на онлайн-платформах 9 ноября 2023, а весной фильм появится на телевидении.

Слово пацана. Кровь на асфальте | Трейлер | Смотрите на START с 9 ноября
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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