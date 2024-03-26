Сериал "Слово пацана" был рассчитан на три сезона, но съемки продолжения пока не ведутся

Стало известно, что будущее второго сезона "Слова пацана" под сомнением. На мастер-классе в рамках фестиваля "Дух огня" автор сценария сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарев признался, что у команды создателей нет четкого плана относительно продолжения этой киноистории.
Сценарист заявил, что это будет сложной задачей, учитывая высокое качество первого сезона. Золотарев отметил, что проект изначально предусматривал три сезона и несмотря на наличие идей для продолжения, они не торопятся действовать без уверенности в успехе. Это вопрос не только финансовый, но и творческий.
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказывает о подростковых группировках в Казани во времена перестройки, и стал одним из самых обсуждаемых проектов года. Премьера состоялась на онлайн-платформах 9 ноября 2023, а весной фильм появится на телевидении.
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