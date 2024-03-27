4 малоизвестных мультфильма, которые, по мнению цензоров, порочили советскую власть

4 малоизвестных мультфильма, которые были запрещены в СССР

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В советские времена жёсткой цензуре подвергалось всё вплоть до невинных детских мультфильмов, что теперь вызывает лишь недоумённую улыбку у современных зрителей. Ниже представлены 4 мультфильма, которые были запрещены к показу советскими властями.

Фото: flickr.com by Ann Lee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Скорая помощь" (1949)

Сюжет мультфильма рассказывает о нищих зайцах, которые вынуждены носить обноски, но Удав обещает им сказочное богатство. Он говорит, что в скором времени зайцы начнут носить золотые шкурки, но всё заканчивается нападением волков. Разумеется, о том, что цензура допустит этот мультфильм к показу, не было и речи.

"Стеклянная гармоника" (1968)

Худсовет долго отказывался утверждать сценарий этого мультфильма из-за того, что в нём жители города свергают правительство и создают новый порядок вещей. Такие сюжеты в советские времена были абсолютно недопустимы, даже несмотря на красивую картинку и сказочность сюжета — одним словом, всё то, что может порадовать ребёнка.

"Паучок Ананси и волшебная палочка" (1973)

Создатели мультфильма очень старались, работая над историей о паучке — дирижёре оркестра, к тому же сценарий написал сам Василий Ливанов, но цензоров это не остановило: они усмотрели в истории пародию на председателя Госкомитета по радио и телевещанию.

"Лямзи-тыри-бонди, злой волшебник" (1976)

Советские власти закрывали глаза на проблему детской беспризорности и не желали, чтобы кто-то поднимал этот вопрос, однако Людмила Петрушевская написала сценарий мультфильма, подразумевая именно это неприятное явление. В итоге закончить работу над мультфильмом всё же разрешили, но к показу его запретили.