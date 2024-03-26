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Легендарная дверь из фильма "Титаник" ушла с молотка за рекордную сумму

Спасительную дверь из "Титаника" продали на аукционе "Сокровища планеты Голливуд"

1:25
Кино

Дверь из культового фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" 1997 года, спасшая Розу (Кейт Уинслет) и обреченного Джека (Леонардо Ди Каприо), была продана на аукционе.

Пообещай Мне что останешься в Живых ... отрывок из фильма (Титаник/Titanic)1997

Дверное полотно из пробкового дерева стало одним из нескольких знаковых голливудских реквизитов. Экспонат был продан за рекордные 718 750 долларов на аукционе Heritage Auctions "Сокровища планеты Голливуд".

Импровизированный плот Розы собрал наибольшую сумму, опередив такие предметы аукциона, как кнут Индианы Джонса из "Храма Судьбы" и топор Джека Николсона из "Сияния". Хотя обычно его называют просто дверью, на аукционе отмечается, что богато украшенная конструкция "на самом деле была частью дверной коробки прямо над входом в салон первого класса корабля".

Стоит отметить, что фанаты горячо спорили, могли бы оба героя фильма разместиться на двери, чтобы спасти Джека. В прошлом году, режиссер Джеймс Кэмерон вместе с командой ученых и каскадеров провел эксперимент, и оказалось, что в принципе это было возможно.

"Джек, возможно, и выжил бы, но есть много переменных. Я думаю, что ход его мыслей был примерно таким: " Я не собираюсь делать ничего, что подвергло бы Розу опасности ". И это на 100 процентов соответствует его характеру ”,- сделал вывод Кэмерон.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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