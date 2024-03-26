Творческий порыв актёров: культовые сцены, которые родились благодаря импровизации

Эти культовые сцены в советских фильмах появились благодаря импровизации

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Рассказываем, какие моменты в советских фильмах появились благодаря импровизации.

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"Операция "Ы" и другие приключения Шурика", 1965 год

Во время съёмок картины Леонида Гайдая многие сцены возникли только за счёт творчества самих актёров. К тому же режиссёр поощрял их порывы.

Например, в фильме есть момент, когда персонаж Юрия Никулина находит скелет в ходе погони на складе. На самом деле это была импровизация: герой Балбес засунул ему палец в челюсть, которая щёлкнула. Тогда он беззвучно "закричал".

"Бриллиантовая рука", 1969 год

И в этом фильме Леонида Гайдая также есть импровизация.

Многие помнят фразу персонажа Андрея Миронова: "Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет! Руссо туристо! Облико морале! Ферштейн?".

На самом деле эти предложения появились только благодаря творческому порыву актёра.

"Джентельмены удачи", 1971 год

В фильме Александра Серого есть сцена, когда актёры растирают друг друга снегом на холоде. Она должна была быть и по сюжету картины. Но участники не хотели мёрзнуть, так как боялись простыть.

Однако Раднэр Муратов опоздал на съёмки. Он не имел представления о нежелании других актёров, и поэтому прибежал в кадр сразу в плавках, как то и надо было по сценарию. В отместку коллеги начали натирать его снегом, а также и друг друга.