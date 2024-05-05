Джоан Роулинг рассказала, какое наставление она дала Алану Рикману перед съёмками "Гарри Поттера"

Джоан Роулинг дала наставление Алану Рикману перед съёмками "Гарри Поттера"

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Писательница Джоан Роулинг рассказала, что дала наставление Алану Рикману перед съёмками "Гарри Поттера". Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: artstation.com by Álvaro Fernández G is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

После того, как Алана Римана утвердили на роль Северуса Снегга, он позвонил писательнице, чтобы лучше понять своего героя. Тогда Джоан Роулинг сообщила актёру детали сюжета.

"Он позвонил мне и сказал: "Мне действительно нужно понять, что задумал Снегг. Я играю чистого злодея?". Он стал единственным, кому я сказала: "Снегг был влюблён в мать Гарри. Ты — двойной агент. Но ты не любишь её сына. И не можешь преодолеть интуитивную неприязнь к мальчику, который выглядит как твой заклятый враг". Я рассказала Алану, что будет дальше по сюжету, — задолго до того, как это случилось в фильмах", — сообщила писательница.

При этом Джоан Роулинг добавила, что ей не нравилось убивать персонажей, в том числе и Северуса Снегга. Однако смерть является частью жизни.

Ранее Дэниел Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера, вспомнил, что обязан своей карьере Джоан Роулинг.