Эмин Агаларов, Алена Гаврилова и другие звездные пары,женившиеся, когда невеста была беременной

Российские звезды, вышедшие замуж “по залету”

В традиционном обществе принято сначала играть свадьбу и только после этого задумываться о беременности. Но есть пары, которые не боятся нарушить общепринятые правила и решают создать семью уже ожидая ребенка. Звезды в этом плане мало отличаются от обычных людей и многие знаменитости, вступили в брак во время беременности.

Что заставило Эмина вернуться к Алене Гавриловой? Правда на поверхности...

Кристина Асмус и ее бывший муж, комик-актер Гарик Харламов, были невероятно счастливы в период свадебного торжества и ждали появление новорожденного. Некоторые их фанаты предполагали, что актриса забеременела намеренно, чтобы женить на себе завидного жениха. Неизвестно, правда ли это, но, к сожалению, ребенок не стал залогом длительных отношений. Через шесть лет после свадьбы их брак закончился разводом.

Алена Гаврилова — молодая успешная модель, вышла замуж за Эмина Агаларова, известного бизнесмена и поп-исполнителя. Свадьба состоялась летом 2018 года, и поклонники уже тогда заметили округлившийся живот невесты. Но пара не стала комментировать это, еще больше подогрев интерес публики. Впоследствии Эмин подтвердил беременность своей супруги.

Мария Кожевникова, сыгравшая Аллочку из "Универа" — решительная и уверенная в себе женщина. Она не привыкла колебаться и верит в свою интуицию. Восемь лет назад, будучи на пятом месяце беременности, актриса вышла замуж за своего возлюбленного Евгения Васильева и сегодня они счастливы и воспитывают уже четвёртого ребёнка. Каждый шаг Марии — проявление веры в себя и свои чувства. Она не боится брать на себя ответственности за свои решения. Об этом говорит и ее артистическая карьера, в которой она смогла выйти из образа легкомысленной блондинки и сыграть серьезные драматические роли. Кроме того, Мария успешно совместила многодетность, актерство и работу в Госдуме.