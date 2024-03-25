Три актрисы, которые готовы сыграть роли с "перчинкой", не прибегая к услугам дублеров

Три звезды, которые не стыдятся "обнаженки" и работают без дублеров

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Актерское мастерство — сложное, требующее смелости ремесло, гораздо сложнее, чем может показаться. Те, кто предан искусству кино, готовы отречься от себя, вытерпеть унижения и критику для создания незаурядного образа.

Плутоническая любовь. Отрывок из к/ф Маленькая Вера

Кто-то готов набрать лишние килограммы, кто-то сбросить; побриться на лысо или вообще предстать в уродливом и неприглядном виде. Но больше всего вопросов возникает с интимными сценами в кино. Многих ревнуют вторые половинки. Другие принципиально не готовы демонстрировать свое тело. К примеру, у большинства западных звезд есть двойники, которые заменяют их.

Причем не только голое тело в откровенно сексуальных сценах, но зачастую даже обнаженные руки или ноги, которые мы видим на экране принадлежат вовсе не актерам, а их дублерам. При этом есть немало артистов, которым чуждо стеснение и они свободно играют постельные сцены.

Наталья Негода в фильме "Маленькая Вера” все эротические сцены играла сама. Эта картина потрясла неискушенного советского зрителя — раньше так откровенно не снимали. Актрису, обладающую уникальной притягательностью назвали русской Мэрилин Монро, а после премьеры она отправилась в США на фотосессию для Playboy.

Американская актриса Дрю Бэрримор играя в фильме "Доппельгангер" согласилась на сексуальную сцену, где ей пришлось полностью обнажиться. Несмотря на юный возраст, Дрю отказалась от дублеров и сама исполнила отведенную ей роль. Этот эпизод стал ключевым в картине, а актриса зарекомендовала себя как талантливый и способный на смелые эксперименты профессионал.

Ева Грин приняла участие в откровенно сексуальных сценах с двумя партнерами в своем дебютном фильме "Мечтатели". Родители просили ее отказаться от таких сцен из-за их провокационности. Но Ева настояла на своем решении. Грин говорила, что такие эпизоды помогут ей доказать свои актерские навыки. Затем она снялась и в других фильмах, где были подобные сцены, например, "300 спартанцев" и "Город грехов-2", чем доказала, что ей по плечу самые сложные роли — даже с "перчинкой".