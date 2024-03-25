Как режиссёры, снимающие детей в фильмах ужасов, добиваются, чтобы маленьким актёрам не было страшно на съёмках

Как на самом деле снимают детей в фильмах ужасов

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Специалисты уверены, что фильмы ужасов могут травмировать детскую психику, поэтому такое кино всегда имеет возрастные ограничения для зрителей, однако нередко бывает так, что один из главных героев того или иного ужастика — ребёнок. Не стоит этому удивляться, ведь режиссёры используют специальные методы, чтобы детям не было страшно сниматься в фильмах ужасов.

Фото: flickr.com by Eneas De Troya is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На съёмочной площадке обязательно присутствуют родители, а перед тем, как приступить к работе над эпизодом, в котором ребёнок взаимодействует с монстром, маленький актёр общается со своим взрослым коллегой, подробно изучает грим, ему рассказывают, что из чего сделано, чтобы на сто процентов убедить его, что всё происходящее — всего лишь игра.

На съёмках ужастиков никогда не используется эффект неожиданности. Всё, что заставляет зрителя вздрагивать, добавляется в ленту уже позже, в процессе монтажа, как и страшные звуки и тревожная музыка.

Иногда сцены с ребёнком снимают в обратном порядке, чтобы он заранее понимал, что фильм заканчивается хорошо, однако нередко режиссёры и вовсе не рассказывают детям-актёрам сюжет фильма. Так было с Дэнни Ллойдом, сыгравшем мальчика в "Сиянии". Дэнни был уверен, что играет всего лишь в драме о семье, живущей в отеле.