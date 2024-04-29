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"Продюсер колбасы": как дочь Виталия Гогунского, знаменитого по роли Кузи в "Универе", отзывается об отце и почему удалила его из всех соцсетей

Почему дочь Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в "Универе", порвала с отцом общение

1:41
Кино

Дочь Виталия Гогунского, исполнившего роль Кузи в сериале "Универ", Милана Стар неспроста получила такой псевдоним. В свои 14 лет она уже стала настоящей звездой, поющей детские и подростковые песни, а начала Милана свою звёздную карьеру в семь лет.

Почему дочь Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в "Универе", порвала с отцом общение
Фото: flickr.com by Drew Avery is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Родители Миланы разведены. Как и бывает в большинстве случаев, когда разводятся супруги, дочь живёт с матерью, но, в отличие от детей, которые при этом продолжают общаться с отцами, Милана категорически не хочет знать своего папу.

Милана во многом обвиняет актёра. По её словам, он не помогал ей во время съёмок клипов и создания образов, этим занималась исключительно мать. Милана называет Гогунского "продюсером колбасы", потому что, по её словам, единственная его помощь заключалась в том, что он носил ей бутерброды, когда она находилась на съёмках.

Также Милана упрекает отца в том, что он не платит бывшей жене алименты. Сам Гогунский говорит, что на самом деле именно он во всём помогал дочери, а алименты не платит, потому что и бывшая жена, и Милана уже и так благодаря ему купаются в роскоши. Он уверен, что бывшая жена настраивает против него дочь.

Милана любит подчёркивать, что для отца она всегда была только проектом, благодаря которому можно хорошо зарабатывать. Она удалила актёра из всех своих соцсетей и больше не желает с ним общаться. Юная знаменитость уверяет, что мать не одобрила такой выбор, но и принуждать её делать по-другому тоже не стала.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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