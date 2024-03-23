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Актриса Лариса Лужина рассказала о забавном случае, который произошёл на её день рождения

Лариса Лужина поделилась забавным случаем со своего дня рождения

0:59
Кино

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина вспомнила о забавном случае со своего дня рождения, передаёт онлайн-журнал "StarHit".

Лариса Лужина поделилась забавным случаем со своего дня рождения
Фото: commons.wikimedia.org by Tess Mattew is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как-то раз актриса отмечала праздник в одном из ресторанов Парижа. Когда она выходила из заведения, то нечаянно споткнулась об бездомного человека и упала рядом с ним.

"Посидела в ресторанчике, выпила бутылку вина, съела буйабес [французский рыбный суп]. Когда шла нара, наткнулась на лежащего клошара, который устроился ночевать на тротуаре. Упала рядом, потом встала и каким-то чудом в темноте нашла гостиницу, терялась в этих улицах", — рассказала она.

При этом Лариса Лужина призналась, что на следующий день ей стали звонить близкие с поздравлениями. Актрисе было очень приятно говорить им, что сейчас она находится в соборе Парижской Богоматери. 

Напомним, что день рождения актрисы приходится на 4 марта. В этом году ей исполнилось 85 лет, и она отметила праздник в семейном кругу. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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