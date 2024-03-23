Глава OpenAl планирует обсудить со студиями Голливуда идею внедрения ИИ в производство фильмов

Сэм Альтман выразил желание внедрить нейросети в киноиндустрию

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Сэм Альтман, гендиректор компании "OpenAl", планирует через неделю обсудить с голливудскими студиями идею внедрения искусственного интеллекта в производство фильмов. Об этом сообщает информационное агентство "Bloomberg".

Фото: Flickr by Liam Huang is licensed under CC BY 2.0

При этом Сэм Альтман также пообщается с руководителями различных изданий и агентств по поиску талантливых людей, чтобы в дальнейшем создать партнёрские отношения.

В России уже попробовали внедрить нейросеть в киноиндустрию. Так, в середине марта состоялась премьера сериала "Сидоровы". Сценарий к ленте полностью составил ИИ, причём сюжет никак не редактировался впоследствии.

О первом показе сериала писала Pravda.Ru.