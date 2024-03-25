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Украденный осьминог и игрушечные летающие тарелки: как "худший режиссёр в мире" Эд Вуд снимал свои фильмы

Эд Вуд: творческий путь "худшего в мире режиссёра"

2:00
Кино

Американский режиссёр и сценарист Эд Вуд прославился на весь мир, только сам он мечтал не о такой славе, потому что он стал знаменитым благодаря своему званию "худшего режиссёра в мире".

Эд Вуд: творческий путь "худшего в мире режиссёра"
Фото: flickr.com by damn_unique is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Творческий путь Эда Вуда начался с фильма "Глен и Гленда". Это была единственная лента, на которую профессиональные продюсеры выделили деньги, но после её провала ни один продюсер больше не захотел сотрудничать с Вудом, который тем не менее не смог отступиться от своей мечты. Он настолько горел своим делом, что шёл на всё, лишь бы и дальше снимать кино.

Эд Вуд снимал не профессиональных актёров, а своих друзей, а деньги брал откуда придётся. Так, для фильма "Невеста монстра" деньги ему выделил владелец скотобойни при условии, что Эд Вуд снимет его сына, на что режиссёр с радостью согласился. Понятно, что бюджеты его фильмов были крайне низкими. Из-за этого ему приходилось на всём экономить, и почти все сцены получались крайне неубедительными.

Для съёмок "Невесты монстра" Вуду понадобился осьминог, и он украл его у студии Republic Studios. Незадачливый режиссёр не знал, что у осьминога был мотор, который приводил в движение моллюска. Вуд не прихватил этот мотор с собой. В результате актёру, игравшему в эпизоде с осьминогом, пришлось изображать руками, будто его душат щупальцы. В итоге сцена получилась похожей на детский лепет.

В сценарии фильма "План 9 из открытого космоса" были прописаны эпизоды в самолёте и в космосе. Чтобы изобразить кабину самолёта, артисты садились на обычные стулья и вешали сзади штору из ванной, а летающие тарелки были куплены в детском магазине и подвешивались к потолку.

Жизнь Эда Вуда настолько похожа на комедию и одновременно на драму, что в 1994 году был Тим Бёртон снял фильм по его биографии, который так и называется — "Эд Вуд". Главную роль в нём сыграл Джонни Депп.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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