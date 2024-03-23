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Три самых нелепых и забавных случая на вручении "Оскара"

Самые нелепые случаи на вручении "Оскара"

1:42
Кино

Pravda.Ru собрала три нелепых истории с вручения престижной кинопремии "Оскар". 

Самые нелепые случаи на вручении "Оскара"
Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

Марлон Брандо и его отказ

За фильм "Крёстный отец" актёр Марлон Брандо должен был получить награду. Однако он решил от неё отказаться, но сделать это оригинально.

Когда назвали его имя, то вместо него на сцену поднялась индейская девушка Сашин Лёгкое Перо. Сперва она жестом отказалась от "Оскара", а затем зачитала заявление актёра.

Девушка сказала, что индустрия кино плохо относится к индейцам и, что их роли следует исполнять коренным жителям Америки, а не кому-нибудь другому.

Роберто Бениньи и спинки кресел

Ситуация произошла в 1999 году. Роберто Бениньи стал победителем двух "Оскаров" за фильм "Жизнь прекрасна".

Он обрадовался настолько, что, когда назвали его имя, то вскочил на спинку своего кресла. Но этим его действия не ограничились. Затем деятель кино пробежался по креслам, на которых сидели другие номинанты, пожимая им руки. 

Яркий акробатический этюд Роберто Бениньи завершил прыжками на сцену, как кенгуру. Уже находясь на ней, он cказал, что хотел бы расцеловать каждого присутствующего в зале.

Ян Чапман и её "похороны"

Во время 89-й церемонии вручения кинопремии показывали видеоролик о покинувших этот мир деятелей кино. При этом в него нечаянно включили Ян Чапман, живого продюсера. 

Она очень удивилась такому факту и выразила сожаление, что ошибку не заметили до показа. 

Оказалось, что Ян Чапман перепутали с Джанет Паттерсон, которая скончалась в 2016 году.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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