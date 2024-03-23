Актриса Юлия Пересильд опубликовала пост, в котором принесла соболезнования семьям, родные которых пострадали из-за теракта

Юлия Пересильд выразила соболезнования семьям пострадавших из-за теракта

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Юлия Пересильд в одной из своих социальных сетей принесла соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в Crocus City Hall.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Она сообщила, что ей сложно подобрать слова для родственников и знакомых, близкие которых стали жертвами трагедии.

"Трудно подобрать слова для тех семей и людей, которые потеряли в этой трагедии своих близких. Страшно представить, что на их месте мог оказаться каждый из нас", — написала Юлия Пересильд в посте.

Она добавила, что ей становится легче от осознания, что многие россияне сегодня сдадут кровь для пострадавших и тем самым им помогут.

"Не знаю каких сил пожелать семьям, потерявшим родных, всем пострадавшим и пережившим эту трагедию. Всем невинно погибшим светлых проходов. Всем спасателям, врачам, донорам, спасибо. Всем раненым выжить", — заключила Юлия Пересильд.

Кроме того, в своём посте актриса сделала акцент на том, что нельзя злорадствовать трагедии.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.