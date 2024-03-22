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Режиссёр Дени Вильнёв обозначил условие, при котором он будет работать над третьей частью "Дюны"

Дени Вильнёв назвал условие, при котором в прокат выйдет "Дюна 3"

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Кино

Режиссёр серии фильмов "Дюна" Дени Вильнёв назвал единственное условие, при котором в прокат выйдет третья часть ленты. Об этом пишет издание "Variety".

Дени Вильнёв назвал условие, при котором в прокат выйдет "Дюна 3"
Фото: unsplash.com by Joshua Sortino is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, он снимет "Дюну 3" только если осознает, что продолжение будет лучше, чем предыдущая часть.

"Если я когда-нибудь и сделаю "Мессию Дюны", то только потому, что это будет лучше, чем вторая часть. В противном случае я не возьмусь", — заявил Дени Вильнёв.

Напомним, что кинокартина "Дюна 2" вышла в мировой прокат 1 марта. Эта часть является прямым продолжением "Дюны" о приключениях главного героя Пола на планете песков Арракис.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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