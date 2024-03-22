Режиссёр Дени Вильнёв обозначил условие, при котором он будет работать над третьей частью "Дюны"

Дени Вильнёв назвал условие, при котором в прокат выйдет "Дюна 3"

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр серии фильмов "Дюна" Дени Вильнёв назвал единственное условие, при котором в прокат выйдет третья часть ленты. Об этом пишет издание "Variety".

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По его словам, он снимет "Дюну 3" только если осознает, что продолжение будет лучше, чем предыдущая часть.

"Если я когда-нибудь и сделаю "Мессию Дюны", то только потому, что это будет лучше, чем вторая часть. В противном случае я не возьмусь", — заявил Дени Вильнёв.

Напомним, что кинокартина "Дюна 2" вышла в мировой прокат 1 марта. Эта часть является прямым продолжением "Дюны" о приключениях главного героя Пола на планете песков Арракис.