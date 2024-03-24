Печально, но так оно и есть: шутка Раневской, которой восхищался Ширвиндт

Мудрая фраза актрисы Раневской, которой она много лет назад поделилась с Ширвиндтом

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В детстве Александр Ширвиндт жил в одном доме с великой советской актрисой Фаиной Раневской. О своём знакомстве легендарный актёр вспоминал достаточно часто, пишет портал sport24. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однажды Фаина Георгиевна пожаловалась соседу на то, что ей врачи прописали дышать воздухом. В шутку она попросила Ширвиндта покатать её по двору на автомобиле. Артист также восхищался ироничным отношением актрисы к официальному признанию и его знакам.

"Все ордена, грамоты и звания — это похоронные принадлежности…", — говорила звезда.

Теперь нет ни Раневской, ни Ширвиндта, поэтому этот забавный афоризм приобретает оттенок грусти.