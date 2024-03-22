В "Газпром-Медиа" заявили, что новый "Волшебник Изумрудного города" даст фору голливудскому кино

Премьера фильма "Волшебник Изумрудного города" состоится 1 января 2025 года

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Полнометражный фильм "Волшебник Изумрудного города", основанный на сказке Александра Волкова, будет выпущен на широкие экраны 1 января 2025 года. Эта новость была подтверждена Александром Жаровым, генеральным директором холдинга "Газпром-Медиа".

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"Мы готовим релиз гигантского проекта - 1 января 2025 года на экраны выйдет фильм "Волшебник Изумрудного города. У него уровень большого голливудского фильма, всем рекомендую посмотреть, как раз новогодние каникулы будут", — рассказал Жаров выступая на площадке Международной выставки-форума "Россия".

В 2022 году компании "Централ Партнершип", "Кинослово", студия "Тритэ" и CGF представили проект экранизации сказки Александра Волкова "Волшебник Изумрудного Города". Режиссером фильма стал Игорь Волошин. В ролях Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Светлана Ходченкова и другие.

"Волшебник Изумрудного города" был написан Волковым в 1939 году, по мотивам книги американского писателя Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз". В 1959 году Волков переработал эту книгу, добавив иллюстрации Леонида Владимирского.