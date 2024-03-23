Эти актёры не имеют ничего общего со своим экранным воплощением

Актёры, которые в жизни совсем не похожи на своих персонажей

Случается, что на роль утверждают артиста, который совсем не похож на своего персонажа в жизни. Так произошло и у героев подборки.

Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эмма Майерс

Эмма Майерс известна по сериалу "Уэнздей". В нём она исполнила роль Энид Синклер, девушки-оборотня и подруги Уэнздей Адамс. Персонажа восходящей звезды можно охарактеризовать, как жизнерадостную, весёлую и очень общительную героиню.

Однако Эмма Майерс признавалась, что в жизни она — её полная противоположность. Кроме того, характер Уэнздей Адамс ей гораздо ближе, чем собственной героини.

Джаред Лето

Актёр снялся в целом множестве разных проектов и во многих из них он исполнял роли сложных персонажей. К примеру, Джокера, Джона Леннона и других.

Но Джаред Лето рассказывал, что на самом деле он гораздо более простой, чем герои, которых он играет. При этом актер отмечал, что, например, в фильме "Далласский клуб покупателей", образ жизни персонажа совсем не похож на его собственный.

Марго Робби

Марго Робби, которую многие зрители знают по фильму "Барби", также сыграла Харли Квинн в картине "Отряд самоубийц". Её героиня является непредсказуемой и безумной суперзлодейкой.

Однако, как заявляли коллеги актрисы, Марго Робби имеет мало общего со своим персонажем: в жизни она проста в общении и очень добрая.