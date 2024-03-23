У дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова сбылась мечта — она первый раз снялась в фильме

Дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки впервые снялась в фильме

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Стало известно, что 9-летняя Надежда, дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря Дмитрия Пескова, приняла участие в комедии "Исполняющий обязанности". Издание "StarHit" пообщалось с её мамой — актрисой этого фильма.

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Татьяна Навка сообщила онлайн-журналу, что генеральный продюсер компании "Русский север" — Елена Север, предложила ей и дочери принять участие в кино, поскольку она знала о намерении Надежды однажды сняться в проекте.

"Я знаю, что Надя имеет все таланты для этого. У неё небольшая роль, всего две съёмочные смены. <…> Для Нади это хорошая возможность увидеть, что собой представляет профессия актёра, и понять, нравится ли она ей! Ну а я уже прицепом за ней пошла", — рассказала Татьяна Навка.

При этом накануне съёмок у Надежды поднялась температура, однако несмотря на это, она исполнила свою мечту, сообщила генпродюсер.

Её мать также дополнила, что дочь отлично запоминает текст, а в школе она принимает участие во многих постановках.

"Я даже не сомневаюсь, что у неё всё получится", — подытожила Татьяна Навка.

В предстоящем фильме покажут историю детского дома, который хотят разрушить бизнесмены ради постройки парка развлечений. В этой картине Надежда сыграла саму себя: она выступила против сноса здания, а также представила на льду программу.