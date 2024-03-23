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С этими детьми что-то не так: фильмы, в которых родители начинают подозревать неладное

В этих фильмах родители понимают, что с их детьми творится нечто очень странное

2:22
Кино

Pravda.Ru сделала подборку пяти фильмов, в которых дети проявляют странную активность, часто опасную для окружающих и самих родителей.

В этих фильмах родители понимают, что с их детьми творится нечто очень странное
Фото: commons.wikimedia.org by Світлана Саноцька is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Сомния", 2016 год

Однажды молодая пара решает усыновить ребёнка из детского дома. Их выбор падает на мальчика Коди, который ведёт себя очень вежливо, скромно и дружелюбно. 

Но вскоре они замечают за ним странную особенность — он отказывается спать по ночам. Когда же Коди оказывается в царстве Морфея, то родители начинают находится в смертельной опасности. 

"Дитя тьмы", 2009 год

Фильм основан на реальных событиях.

Семейная пара теряет ребёнка и решает удочерить талантливую девочку Эстер. По-началу всё идёт хорошо, однако впоследствии матери начинает казаться, что их дочь на самом деле не такая уж и добрая.

И неспроста: в жизни семьи происходят странные и прискорбные вещи. 

"Дело №39", 2007 год

Главная героиня Эмили является соцработницей, которая помогает детям в сложных жизненных ситуациях. Однажды она начинает разбираться в деле №39: родители девочки Лилит ужасно с ней обходятся, а один раз даже попытались её убить. 

Эмили берёт ребёнка к себе домой. Однако совсем скоро она задумывается, что мать и отец Лилит вовсе не такие уж и сумасшедшие, как ей сначала показалось.

"Игра в прятки", 2005 год

В семье Дэвида Карауэля случается несчастье: его жена погибает, а дочь Эмили вследствие этого уходит в себя. Отец и девочка решают переехать в другое место, чтобы начать новую жизнь. 

Но вскоре Эмили заводит себе воображаемого друга по имени Чарли. Через некоторое время Дэвид начинает подозревать, что их дружба не такая уж и безобидная, как может показаться.

В фильме неожиданная концовка.

"Деревня проклятых", 1995 год

Картина основана на произведении Джона Уиндема "Кукушата Мидвича".

Необъяснимым образом в одной из американских деревень одновременно рождаются дети, очень похожие друг на друга. 

Когда они подрастают, то родители осознают, что с ними что-то не так, поскольку маленькие люди проявляют сверхъестевенные способности и иногда не слишком уж и дружественные по отношении к односельчанам.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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