Pravda.Ru сделала подборку пяти фильмов, в которых дети проявляют странную активность, часто опасную для окружающих и самих родителей.
Однажды молодая пара решает усыновить ребёнка из детского дома. Их выбор падает на мальчика Коди, который ведёт себя очень вежливо, скромно и дружелюбно.
Но вскоре они замечают за ним странную особенность — он отказывается спать по ночам. Когда же Коди оказывается в царстве Морфея, то родители начинают находится в смертельной опасности.
Фильм основан на реальных событиях.
Семейная пара теряет ребёнка и решает удочерить талантливую девочку Эстер. По-началу всё идёт хорошо, однако впоследствии матери начинает казаться, что их дочь на самом деле не такая уж и добрая.
И неспроста: в жизни семьи происходят странные и прискорбные вещи.
Главная героиня Эмили является соцработницей, которая помогает детям в сложных жизненных ситуациях. Однажды она начинает разбираться в деле №39: родители девочки Лилит ужасно с ней обходятся, а один раз даже попытались её убить.
Эмили берёт ребёнка к себе домой. Однако совсем скоро она задумывается, что мать и отец Лилит вовсе не такие уж и сумасшедшие, как ей сначала показалось.
В семье Дэвида Карауэля случается несчастье: его жена погибает, а дочь Эмили вследствие этого уходит в себя. Отец и девочка решают переехать в другое место, чтобы начать новую жизнь.
Но вскоре Эмили заводит себе воображаемого друга по имени Чарли. Через некоторое время Дэвид начинает подозревать, что их дружба не такая уж и безобидная, как может показаться.
В фильме неожиданная концовка.
Картина основана на произведении Джона Уиндема "Кукушата Мидвича".
Необъяснимым образом в одной из американских деревень одновременно рождаются дети, очень похожие друг на друга.
Когда они подрастают, то родители осознают, что с ними что-то не так, поскольку маленькие люди проявляют сверхъестевенные способности и иногда не слишком уж и дружественные по отношении к односельчанам.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.