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От "Заводного апельсина" до "Дня сурка": список культовых фильмов, которые резко раскритиковал Тарантино

Список культовых фильмов, которые ненавидит Тарантино

1:27
Кино

Квентин Тарантино, как и полагается творческому человеку, имеющему собственный взгляд на то или иное произведение искусства, не станет хвалить фильм только потому, что большинство его хвалит. У режиссёра "Криминального чтива" и "Убить Билла" есть собственный список любимых многими фильмов, которые он ненавидит.

Список культовых фильмов, которые ненавидит Тарантино
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Драму "Четыреста ударов" Тарантино не любит, потому что она кажется ему скучной. Самого Франсуа Трюффо, поставившего этот фильм, Тарантино называл "страстным, но неуклюжим дилетантом".

В "Заводном апельсине" Тарантино не понравилась жестокость, буквально насквозь пронизывающая первые 20 минут фильма. Тарантино посчитал лицемером Стэнли Кубрика, который говорил, что этим фильмом он показывает своё негативное отношение к жестокости. По мнению Тарантино, Кубрик, напротив, её смакует.

Во время просмотра "Смысла жизни по Монти Пайтону" Терри Джонса и Терри Гиллиама Тарантино почувствовал приступ тошноты, когда на экране этот же приступ случился у главного героя.

"Твин Пикс: Сквозь огонь" настолько разочаровал Тарантино, что больше он не захотел смотреть другие фильмы Дэвида Линча, хотя раньше для него это был один из любимых режиссёров.

О "Дне сурка" Харольда Рэмиса Тарантино высказался скептически, потому что Билл Мюррей исполнил роль в непривычном для себя амплуа. По мнению Тарантино, Мюррей без своего фирменного сарказма теряет всё.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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