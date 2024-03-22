От "Заводного апельсина" до "Дня сурка": список культовых фильмов, которые резко раскритиковал Тарантино

Квентин Тарантино, как и полагается творческому человеку, имеющему собственный взгляд на то или иное произведение искусства, не станет хвалить фильм только потому, что большинство его хвалит. У режиссёра "Криминального чтива" и "Убить Билла" есть собственный список любимых многими фильмов, которые он ненавидит.
Драму "Четыреста ударов" Тарантино не любит, потому что она кажется ему скучной. Самого Франсуа Трюффо, поставившего этот фильм, Тарантино называл "страстным, но неуклюжим дилетантом".
В "Заводном апельсине" Тарантино не понравилась жестокость, буквально насквозь пронизывающая первые 20 минут фильма. Тарантино посчитал лицемером Стэнли Кубрика, который говорил, что этим фильмом он показывает своё негативное отношение к жестокости. По мнению Тарантино, Кубрик, напротив, её смакует.
Во время просмотра "Смысла жизни по Монти Пайтону" Терри Джонса и Терри Гиллиама Тарантино почувствовал приступ тошноты, когда на экране этот же приступ случился у главного героя.
"Твин Пикс: Сквозь огонь" настолько разочаровал Тарантино, что больше он не захотел смотреть другие фильмы Дэвида Линча, хотя раньше для него это был один из любимых режиссёров.
О "Дне сурка" Харольда Рэмиса Тарантино высказался скептически, потому что Билл Мюррей исполнил роль в непривычном для себя амплуа. По мнению Тарантино, Мюррей без своего фирменного сарказма теряет всё.
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