История любви этих великих советских актёров больше похожа на сюжет фильма, чем на реальность

Pravda.Ru сделала подборку известных советских актёров, чьи истории любви больше похожи на сюжет чудесных фильмов, чем на реальность.
Будущий народный артист Совестного Союза встретил любовь своей жизни в 20 лет. Он участвовал в концерте, на котором читал стихи.
Во время своего выступления актёр заметил в зале её — студентку Зинаиду Левину, и понял, что именно она является той самой. Всё оставшееся время выступления он посвятил только ей.
Вместе пара прожила долгих 62 года, а их дочь Татьяна также стала востребованной актрисой. Её даже приглашали на съёмки в Голливуд.
Однажды клоун Карандаш, с которым работал Юрий Никулин, приметил неказистую лошадь по кличке Лапоть и решил включить её в шоу.
Так получилось, что коня в цирк привела Татьяна Покровская. Девушка и Юрий Никулин сразу же приглянулись друг другу, и артист решил пригласить её на своё выступление.
Однако во время шоу случилось несчастье: актёра атаковала лошадь, в результате чего он оказался в больнице. Татьяна приходила его навещать, и именно с этого момента пара больше не расставалась. Вместе они прожили целых 47 лет.
Молодой Лев Дуров в один из дней заметил обворожительную студентку актёрского курса Ирину Кириченко. Он понял, что обязательно должен её добиться.
Актёр делал решительные шаги и даже мог обворовать клумбу, чтобы сделать любимой приятное.
Поначалу Ирина Кириченко не отвечала ему взаимностью, но спустя 3 года согласилась с ним встречаться.
Их совместная жизнь продлилась долгих и счастливых 57 лет.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.