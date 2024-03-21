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История любви этих великих советских актёров больше похожа на сюжет фильма, чем на реальность

Легендарные актёры, истории любви которых похожи на сюжет фильма

1:52
Кино

Pravda.Ru сделала подборку известных советских актёров, чьи истории любви больше похожи на сюжет чудесных фильмов, чем на реальность.

Легендарные актёры, истории любви которых похожи на сюжет фильма
Фото: Wikipedia by Found Animals Foundation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Евгений Самойлов и Зинаида Левина

Будущий народный артист Совестного Союза встретил любовь своей жизни в 20 лет. Он участвовал в концерте, на котором читал стихи. 

Во время своего выступления актёр заметил в зале её — студентку Зинаиду Левину, и понял, что именно она является той самой. Всё оставшееся время выступления он посвятил только ей. 

Вместе пара прожила долгих 62 года, а их дочь Татьяна также стала востребованной актрисой. Её даже приглашали на съёмки в Голливуд. 

Юрий Никулин и Татьяна Покровская

Однажды клоун Карандаш, с которым работал Юрий Никулин, приметил неказистую лошадь по кличке Лапоть и решил включить её в шоу. 

Так получилось, что коня в цирк привела Татьяна Покровская. Девушка и Юрий Никулин сразу же приглянулись друг другу, и артист решил пригласить её на своё выступление.

Однако во время шоу случилось несчастье: актёра атаковала лошадь, в результате чего он оказался в больнице. Татьяна приходила его навещать, и именно с этого момента пара больше не расставалась. Вместе они прожили целых 47 лет.

Лев Дуров и Ирина Кириченко

Молодой Лев Дуров в один из дней заметил обворожительную студентку актёрского курса Ирину Кириченко. Он понял, что обязательно должен её добиться. 

Актёр делал решительные шаги и даже мог обворовать клумбу, чтобы сделать любимой приятное. 

Поначалу Ирина Кириченко не отвечала ему взаимностью, но спустя 3 года согласилась с ним встречаться.

Их совместная жизнь продлилась долгих и счастливых 57 лет.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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