Повторит ли Кащей из "Слова пацана" Никита Кологривый судьбу Галкина и Панина?

Российские звезды, которые лишились карьеры из-за пристрастия к алкоголю и дебошей

Мы привыкли думать, что звезды богаты и знамениты, а значит, безоговорочно счастливы. Однако, оставаться на пике успеха удается далеко не всем, многие не могут удержаться на вершине. Все потому что артисты испытывают серьезные эмоциональные нагрузки, которые со временем превращаются в хронический стресс. Это часто приводит к выгоранию, и многие ищут вдохновение в вине. Выпивка становится образом жизни, и привыкшие к деньгам и славе знаменитости исчезают с экранов.

Никиту Кологривого отменили в Барвихе и поместили в спецприемник

Как правило, этому предшествуют громкие скандалы со знаменитыми актерами "в главной роли". Так, ночью 19 марта произошел инцидент в новосибирской кальянной, где Никита Кологривый набравшись алкоголя начал домогаться официантки, пытался облапать ее, намекал на близость, а после отказа укусил. Артист подрался с охранниками, устроил погром, порвал свою одежду. Одним словом показал себя во всей красе.

В итоге владельцы заведения написали заявление, и полиция сейчас изучает видеозаписи. Сотрудница, пострадавшая от Кологривого готова пройти медицинское обследование. Так что неизвестно, чем обернется эта выходка для актера: он может потерять пару ролей или же вовсе лишиться работы. Уже поступило сообщение, что организаторы концерта в Барвихе вычеркнули его из списка приглашенных артистов. Но поклонники 29-летнего актера все-таки ждут его появления в роли Владимира Жириновского и надеются, что гастроли в родной город не закончатся для него крахом творческой карьеры.

На фоне приключений Кологривого вспоминаются артисты, которые поплатились своим успехом за пристрастие к спиртному и буйный нрав.

Владислав Галкин, звезда фильма "Ворошиловский стрелок" и сериала "Дальнобойщики", долго страдал от алкоголизма и умер в возрасте 37 лет от отравления большой дозой спиртного в 2010.

"Влад стал рабом алкоголя, он уже не мог по-другому прийти в себя. На втором сезоне ''Дальнобойщиков'' я понял, что он зависим, и даже прикрывал его от режиссера", — вспоминал после смерти артиста его напарник по сериалу Владислав Гостюхин.

Пьяные выходки Влада, включая стрельбу из пневматики в московском баре на Садовой-Кудринской, ночью с 23 на 24 июля 2009 года стали шоком для поклонников и коллег. После этого его перестали приглашать на съемки, а супруга подала на развод. К тому же Галкин страдал от хронического заболевания поджелудочной железы, которое усугублялось его зависимостью и глубокой депрессией.

Андрей Панин, заслуженный артист России, в конце своей карьеры часто упоминался в СМИ в связи со скандалами, которые губительно сказывались на его актерской деятельности. Панин избегал журналистов и предпочитал уединение после долгих съемок. Режиссеры все реже приглашали его, а он все больше пил. Талантливый актер сыграл в 75 фильмах, но финал его жизни был трагическим. Экспертиза показала, что Панин умер в результате длительного запоя. По официальной версии, употребление алкоголя привело к дезориентации, падению и черепно-мозговой травме. К моменту обнаружения его тела он уже сутки лежал без помощи.