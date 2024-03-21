В этих фильмах герои начинают игру на выживание

4 фильма об играх, ставка в которых — жизнь

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку четырёх фильмов, в которых герои участвуют в игре на выживание.

Фото: unsplash.com by Joshua Earle joshuaearle is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Эксперимент "За стеклом", 2019 год

Восемь знаменитостей решают попробовать себя в реалити-шоу, победитель которого получит большие деньги. Однако они не подозревают, что на самом деле в этой игре главное — остаться в живых. Им предстоит пройти через множество изощрённых испытаний и понравиться зрителям, которые и определяют их судьбу.

"Правда или действие", 2018 год

Однажды незнакомец предлагает компании друзей сыграть во всем известную игру — правду или действие. Они соглашаются. Но спустя некоторое время понимают, что игра их не отпустила: нечто сверхъестественное стало преследовать друзей и заставлять продолжить "развлечение". Теперь если соврать или не выполнить действие, то героев ждёт жестокая расправа.

"Нерв", 2016 год

Главная героиня по имени Ви начинает участвовать в онлайн-игре "Нерв". Её суть проста: следует выполнять задания от других пользователей, получая за это неплохие деньги. Однако оказывается, что выйти из игры не так просто, как кажется, и с каждым разом риск для жизни становится всё ощутимее.

"Круг", 2015 год

Таинственным образом 50 незнакомых друг другу людей очнулись в тёмном помещении. Они стоят по кругу. Никому нельзя уйти со своей позиции — иначе сразу же погибаешь. Более того, каждые 2 минуты устройство в центре убивает одного из них. Через некоторое время участники игры осознают, что могут влиять на её ход.