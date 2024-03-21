4 примера, когда актёры настолько влюбились в свои роли, что согласились сняться бесплатно

4 фильма, в которых знаменитые актёры согласились сняться бесплатно

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Актёрская профессия предполагает большие гонорары. Порой артисты получают огромные деньги даже за минутное участие в фильме, но бывали случаи, когда им ничего не платили за съёмки.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Плетёный человек"

Кристофер Ли сыграл в "Звёздных войнах", "Властелине колец" и во многих других культовых фильмах, однако, несмотря на свою славу, он снялся в "Плетёном человеке" Нила Лабута бесплатно. Дело в том, что актёр был в восторге от сюжета о набожном сержанте полиции, который приехал на шотландский остров, чтобы расследовать дело о пропаже девушки. Бюджет фильма был очень низким, из-за чего было невозможно платить Кристоферу Ли по его обычной ставке, но актёр так влюбился в свою роль, что согласился на такие условия.

"Цареубийца"

Малкольм Макдауэлл уже прославился благодаря фильму "Заводной апельсин" Стэнли Кубрика, что давало ему основания рассчитывать на высокие гонорары, однако он сыграл в "Цареубийце" Карена Шахназарова бесплатно, Бюджет фильма не позволял режиссёру оплатить участие голливудской звезды. Макдауэлла это не смутило: он уже давно интересовался творчеством Шахназарова и был рад сняться у него безвозмездно и даже был готов выучить русский язык. Актёра впечатлил сюжет фильма, в котором речь идёт о пациенте психиатрической больницы. Герой не может забыть убийство царя Николая II, хотя прошло уже несколько десятков лет, и считает себя руководителем расстрела.

"Четыре комнаты"

Фильм Квентина Тарантино "Четыре комнаты" — это четыре новеллы о портье, вышедшем на работу в канун Нового года. После съёмок в "Криминальном чтиве" Брюс Уиллис мечтал ещё раз сняться у Тарантино и сам предложил ему свою кандидатуру на роль в "Четырёх комнатах", обещая, что не попросит за своё участие денег. После этих слов Тарантино охотно согласился снять Уиллиса, причём имя последнего не указано в титрах, потому что правила американской гильдии актёров, в которой он состоял, запрещали артистам сниматься бесплатно.

"Кадиллак Рекордс"

"Кадиллак Рекордс" — биографическая драма, снятая Дарнелл Мартин, посвящённая музыкальной эпохе начала 40-х — конца 60-х годов. Певица Бейонсе исполнила роль наркопотребительницы. Изначально Бейонсе должна была получить гонорар и получила его, но она отдала его на благотворительность в центр реабилитации от зависимости "Дом Феникса", куда часто ходила до начала съёмок, чтобы лучше вжиться в роль.