Эффект Кулешова — приём монтажа из прошлого века, который применяется до сих пор

Эффект Кулешова: как приём монтажа стал одним из базовых и самых известных в кино

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Лев Кулешов — всемирно известный кинематографист. Он первым (еще в двадцатых годах XX века) описал один из приёмов монтажа, которым создатели картин пользуются и по сей день.

Эффект Кулешова / The Kuleshov Effect

Однажды деятель кино решил провести эксперимент. Он снял актёра Ивана Мозжухина крупным планом, а затем совместил его изображение с тремя другими кадрами: тарелкой супа, ребёнка в гробу и красивой девушки на диване.

Несмотря на то что лицо актёра было одним и тем же, люди, которые видели совмещённые кадры, высказывались об эмоциях Ивана Мозжухина по-разному. Одни сообщали, что тот грустит, другие, напротив, что он испытывает голод или влечение к девушке.

Таким образом, Лев Кулешов наглядно показал, что содержание одного кадра способно кардинальным образом изменить смысл другого.

Этот необычный эффект стал одним из базовых и самых известных приёмов монтажа в мире. Лев Кулешов описал его в своём труде "Искусство кино" в 1929 году.