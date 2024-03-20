Эффект Кулешова — приём монтажа из прошлого века, который применяется до сих пор

Лев Кулешов — всемирно известный кинематографист. Он первым (еще в двадцатых годах XX века) описал один из приёмов монтажа, которым создатели картин пользуются и по сей день.
Однажды деятель кино решил провести эксперимент. Он снял актёра Ивана Мозжухина крупным планом, а затем совместил его изображение с тремя другими кадрами: тарелкой супа, ребёнка в гробу и красивой девушки на диване.
Несмотря на то что лицо актёра было одним и тем же, люди, которые видели совмещённые кадры, высказывались об эмоциях Ивана Мозжухина по-разному. Одни сообщали, что тот грустит, другие, напротив, что он испытывает голод или влечение к девушке.
Таким образом, Лев Кулешов наглядно показал, что содержание одного кадра способно кардинальным образом изменить смысл другого.
Этот необычный эффект стал одним из базовых и самых известных приёмов монтажа в мире. Лев Кулешов описал его в своём труде "Искусство кино" в 1929 году.
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