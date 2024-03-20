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Конец карьеры: почему с появлением звука в кино многие актёры стали невостребованными

Почему появление звука в кино означало конец карьеры для многих актёров

1:25
Кино

Примерно к середине 20-х годов прошлого века немое кино достигло своей вершины: и режиссёры, и актёры полностью адаптировались к реалиям производства картин в отсутствии звука.

Почему появление звука в кино означало конец карьеры для многих актёров
Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В те времена сложились устоявшиеся приёмы, способные передать всю гамму чувств и переживаний, а также необходимые действия для развития сюжета.

Создатели картин делали акцент на художественной составляющей и на монтаже, который был основой немого кино.

Что касается актёров того времени, то практически все они специально, часто гротескно, подчёркивали свой язык тела и, соответственно, привыкли к такой подаче. Благодаря этому зритель мог лучше понять и прочувствовать происходящее на экране.

Однако появление звука в конце 20-х годов XX столетия поставило под угрозу проверенные временем каноны.

Теперь стало не нужно настолько ярко изображать эмоции на экране, ведь зритель всё начал понимать благодаря слову. Кроме того, новые условия диктовали свои требования к речи актёров, которая далеко не у всех была без дефектов.

Многие из них так и не смогли адаптироваться к эпохе звука и оставили свой след в истории только как деятели немого кино.

Например, это произошло с известным актёром Иваном Мозжухиным. Он так и не сумел приспособиться к новым реалиям. С приходом звука некогда звезда кино превратилась в актёра второго плана.

Звук в кино - История создания
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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