Дэниел Рэдклифф в роли трупа и Мерил Стрип в образе раввина: самые нестандартные работы знаменитых актёров

Самые неожиданные роли знаменитых актёров

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За многими актёрами закрепились определённые амплуа, но нередко бывали случаи, когда они стремились выйти за рамки определённого образа и попробовать себя в новом амплуа.

Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дэниел Рэдклифф ("Человек — швейцарский нож")

Дэниел Рэдклифф не хотел оставаться для зрителей вечным Гарри Поттером и пошёл на необычный эксперимент, снявшись в фильме "Человек — швейцарский нож", где он сыграл роль трупа. По сюжету герой Пола Дано попадает на необитаемый остров и находит испускающий газы труп, который стал для него и собеседником, и даже моторной лодкой. Гротескная трагикомедия не осталась незамеченной, но получила неоднозначные отзывы.

Роберт Дауни-младший и Том Круз ("Солдаты неудачи")

Роберт Дауни-младший и Том Круз оба примерили на себя в "Солдатах неудачи" непривычные образы. Роберт Дауни-младший сыграл актёра, который ради роли чернокожего героя изменил пигментацию кожи, а Том Круз исполнил роль миллионера-продюсера со вспыльчивым характером. Он внёс множество элементов импровизации в свою роль и высмеял богачей, которых интересуют только деньги и выгода.

Вупи Голдберг ("Компаньон")

Роль Вупи Голдберг в фильме "Компаньон" вдвойне необычная: чернокожая актриса сыграла мужчину, к тому же белого. По сюжету героиня стала выдавать себя за представителя противоположного пола, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Будучи женщиной, она не могла этого сделать из-за предрассудков общества, считающего, что только мужчины могут быть успешными и воплощать в жизнь все свои амбиции. Чудеса грима сделали Голдберг практически неузнаваемой в этой роли.

Мерил Стрип ("Ангелы в Америке")

Мерил Стрип была ещё одной актрисой, сыгравшей мужчину. Её герой в мини-сериале "Ангелы в Америке" — старый раввин. Как и Голдберг, Стрип очень трудно узнать, к тому же для этой роли она примерила огромную седую бороду, что довершило её экстравагантный образ. Сериал был по достоинству оценён критиками и получил несколько престижных наград.

Хелена Бонем Картер ("Планета обезьян")

Роль обезьяны в знаменитом фильме Тима Бёртона "Планета обезьян" стала судьбоносной для Хелены Бонем Картер. Роль принесла актрисе успех, к тому же на съёмках она познакомилась с будущим мужем, но она заранее не знала, как тяжело ей будет сниматься из-за тяжёлого грима, в котором было очень жарко.