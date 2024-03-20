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Почему Нина из "Кавказской пленницы" сразу повеселела, попробовав кусочек лепёшки, которую ей принесли Трус, Балбес и Бывалый

Невозможно удержаться: что за лепёшку уплетает Нина в "Кавказской пленнице"

1:07
Кино

В "Кавказской пленнице" есть множество ярких моментов, которые запоминаются на всю жизнь. Один из них — эпизод на даче Саахова, где держат в плену похищенную Нину.

Невозможно удержаться: что за лепёшку уплетает Нина в "Кавказской пленнице"
Фото: flickr.com by Rita Willaert is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Когда Трус, Балбес и Бывалый принесли ей угощения, студентка, комсомолка и просто красавица неохотно пробует фрукты, но стоит ей попробовать круглую лепёшку, на её лице появляется выражение радости и удовольствия.

Настроение Нины неспроста меняется: лепёшка действительно необыкновенно вкусная. Это не просто сдоба, которую можно купить в любом магазине, а настоящий армянский изыск под названием гата. Начинку гаты готовят из сахара, муки и топлёного масла. Сочетание с рассыпчатым тестом и сладкой глянцевой поверхностью даёт великолепный вкус. Неудивительно, что даже в плену Нина не смогла удержаться от такого лакомства.

Фрунзик Мкртчян хотел, чтобы в фильме всё выглядело как можно более правдоподобным, поэтому принёс на съёмки настоящую гату. Так Наталье Варлей повезло по-настоящему отведать этот шедевр армянской кухни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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