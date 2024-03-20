5 новых фильмов ужасов с интригующим сюжетом, которые выйдут в 2024 году

5 новых фильмов ужасов 2024 года

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Фильмы ужасов — популярный жанр в кинематографе. В этом году ожидается несколько премьер, которые точно не оставят равнодушными любителей пощекотать себе нервы.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Омен: Непорочная

Набожная девушка приезжает в женский монастырь, но вскоре понимает, что она ждёт ребёнка, хотя она никогда не была с мужчиной. В церкви объявляют о чуде, о втором в истории непорочном зачатии, но девушка не спешит разделить всеобщую радость. Ей всё сильнее кажется, что она носит в себе настоящее зло.

Дата выхода: 21 марта.

Первое знамение

Главная героиня приезжает в Ватикан в приют для сирот и среди воспитанниц видит одну очень странную девушку, поведение которой наводит гостью на мысль, что в стенах приюта творится что-то неладное. Через некоторое время героиня узнаёт о том, что католическая церковь готовит заговор, который может привести к рождению Антихриста.

Дата выхода: 4 апреля.

Эбигейл

Похищенная дочь мафиози должна переждать ночь в одном доме со своими похитителями. Она предупреждает злоумышленников, что с ними может произойти несчастье, ведь они напрасно думают, что она всего лишь 12-летняя девочка. На самом деле с ней шутки плохи: она вовсе не та, кем кажется.

Дата выхода: 19 апреля.

Я видел свечение телевизора

Двое подростков обожают смотреть телевизор. После того как ребята посмотрели один выпуск очень странного телешоу о загадочных происшествиях, они просто не могут больше жить без этой передачи и смотрят её каждый день, но однажды её перестают показывать.

Дата выхода: 3 мая.

Носферату

Сюжет фильма рассказывает о том, что даже вампирам ничто человеческое не чуждо. Главный герой — вампир, влюблённый в девушку. Он хочет, чтобы она принадлежала только ему, и наводит на неё ужас, но девушка не так проста, как кажется на первый взгляд. Она одержимая.

Дата выхода: 24 декабря.