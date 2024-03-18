Создатели "Игры престолов" предлагали Бараку Обаме сняться в экранизации романа "Задача трёх тел"

Экс-президент США Барак Обама стал одним из самых влиятельных кинодеятелей в США

Создатели "Игры престолов" предлагали бывшему президенту США Бараку Обаме сняться в экранизации "Задачи трёх тел". Обама отказался, несмотря на свою любовь к роману Лю Цысиня, который считается едва ли не главным научно-фантастическим произведением XXI века.

President Obama Sings "Sweet Home Chicago"

"Боюсь, мне стоит сберечь себя на случай настоящего инопланетного вторжения", — отшутился политик.

Несмотря на то, что экс-президент держится в тени, его влияние в сфере кинопроизводства в последние годы только усиливается. К примеру, триллер "Оставь мир позади", который он продюсировал, превзошел все ожидания, став наиболее популярным проектом прошлого года.

Премьерный показ "Задачи трёх тел" на Netflix состоится 28 марта с участием таких актёров как Розалинд Чао, Бенедикт Вонг, Цай Чинь, Лиам Каннингем, Эйса Гонсалес и Джон Брэдли.