Невысокий рост не помешал их карьере: самые низкорослые советские актёры

Знаменитые советские актёры с самым низким ростом

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Портал "Кинобум!" рассказал о талантливых артистах времён СССР, которые не отличались высоким ростом.

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Ролана Быкова с юности окружали толпы поклонниц, хотя его рост составлял всего 158 сантиметров. Режиссёр прекрасно знал, что женщины любят ушами.

Михаил Светин был чуть выше полутора метров, но перед его обаянием не мог устоять никто.

Надежда Румянцева имела всего 151 сантиметр роста. Но её талант был обратно пропорционален этому показателю.

Великий актёр и человек с большим сердцем Евгений Леонов обладал ростом всего в 165 сантиметров.

Леонида Быкова трудно назвать красавцем, но от поклонниц у него не было отбоя. Хотя рост обаятельного актёра — 163 сантиметра.

Наталья Варлей с ростом в 150 сантиметров была признанной красавицей советского кино.

Гениальный актёр Лев Дуров в жизни был очень скромным и простым. Рост артиста — 161 сантиметр.