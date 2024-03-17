Ждёт "Дюну-3": звезда "Аквамена" возвращается в полюбившуюся научно-фантастическую вселенную

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Джейсон Момоа желает вернуться в триквеле "Дюны"

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Кино

Огромный успех в прокате второй части "Дюны" сделал выема вероятным выход третьей части. В настоящий момент идёт работа над спин-оффом сериал. Актёр Джейсон Момоа выразил сильное желание вернуться, сыграв в триквеле "Дюны".

Джейсон Момоа желает вернуться в триквеле "Дюны"
Фото: flickr.com by Super Festivals is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Звезда "Аквамена" сообщил, что один из самых интересных моментов его героя был вырезан из сиквела. В беседе с журналистами издания Men's Health артист признался, что с нетерпением ждёт "Дюну 3", потому что верит, что этот эпизод может появиться именно там.

В настоящий момент сборы "Дюны: Часть вторая" превысили отметку в 400 млн долларов. У фильма есть все шансы достичь отметки в 750 млн по всему миру.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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