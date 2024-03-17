Ждёт "Дюну-3": звезда "Аквамена" возвращается в полюбившуюся научно-фантастическую вселенную

Огромный успех в прокате второй части "Дюны" сделал выема вероятным выход третьей части. В настоящий момент идёт работа над спин-оффом сериал. Актёр Джейсон Момоа выразил сильное желание вернуться, сыграв в триквеле "Дюны".
Звезда "Аквамена" сообщил, что один из самых интересных моментов его героя был вырезан из сиквела. В беседе с журналистами издания Men's Health артист признался, что с нетерпением ждёт "Дюну 3", потому что верит, что этот эпизод может появиться именно там.
В настоящий момент сборы "Дюны: Часть вторая" превысили отметку в 400 млн долларов. У фильма есть все шансы достичь отметки в 750 млн по всему миру.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.