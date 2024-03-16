Эти трое известных актёров так и не получили звания народного артиста

Известные советские актёры, которые так и не удостоились звания народного артиста

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку трёх актёров, которые за свою жизнь так и не получили почётного звания народного артиста.

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Владимир Конкин

В 2010 году Владимир Конкин удостоился того, чтобы его именовали заслуженным артистом. Однако впоследствии актёр так и не получил звания народного, несмотря на то, что его фильмография была полна различных картин. При этом он даже принимал участие в известной работе "Место встречи изменить нельзя".

Евгений Моргунов

Евгений Моргунов больше всего известен по роли Бывалого в фильмах режиссёра Леонида Гайдая. Несмотря на то, что актёр сыграл столь знаковую роль и принимал участие в других проектах, звания народного артиста он так и не получил. Был удостоен только звания заслуженного.

Алексей Смирнов

Актёр Алексей Смирнов исполнил роли в таких известных фильмах, как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и "В бой идут одни старики". Однако ни этот факт, ни внушительная фильмография, не помогли ему получить звание народного артиста. Как и у других героев списка, у него было лишь звание заслуженного.